Прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла золото Олимпиады — 2020 в Токио

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) с результатом 2,04 м. Серебряным призёром стала австралийка Никола Макдермотт. Бронза досталась украинке Ярославе Могучих.

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио. Прыжки в высоту. Женщины

1. Мария Ласицкене (Россия) — 2,04.

2. Никола Макдермотт (Австралия) — 2,02.

3. Ярослава Могучих (Украина) — 2,00.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России завоевала 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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