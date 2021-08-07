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Прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла золото Олимпиады — 2021 в Токио

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла золото Олимпиады — 2020 в Токио
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Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) с результатом 2,04 м. Серебряным призёром стала австралийка Никола Макдермотт. Бронза досталась украинке Ярославе Могучих.

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио. Прыжки в высоту. Женщины
1. Мария Ласицкене (Россия) — 2,04.
2. Никола Макдермотт (Австралия) — 2,02.
3. Ярослава Могучих (Украина) — 2,00.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России завоевала 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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Олимпиада 2020. Лёгкая атлетика
Женщины. Прыжки в высоту. Финал
07 августа 2021, суббота. 13:35 МСК
Окончено
1
Мария Ласицкене
Россия
2.04
2
Никола Макдермотт
Австралия
2.02
3
Ярослава Могучих
Украина
2.00
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
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