Борец Садулаев может стать знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады-2020

Российский борец Абдулрашид Садулаев с высокой вероятностью может стать знаменосцем сборной России на закрытии Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Об этом сообщает журналист Василий Конов в своём телеграм-канале, ссылаясь на президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

Ранее Садулаев завоевал золото в Токио в весовой категории до 97 кг, одолев американца Кайла Снайдера со счётом 6:3. Это вторая победа в карьере Садулаева на Олимпийских играх. Также он является четырёхкратным чемпионом мира и Европы по вольной борьбе.

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Садулаев принёс в копилку сборной России 19-е золото. В медальном зачёте россияне занимают пятое место с 19 золотыми, 25 серебряными и 22 бронзовыми наградами.