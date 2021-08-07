Борец Садулаев может стать знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады-2020

Российский борец Абдулрашид Садулаев с высокой вероятностью может стать знаменосцем сборной России на закрытии Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Об этом сообщает журналист Василий Конов в своём телеграм-канале, ссылаясь на президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.
Ранее Садулаев завоевал золото в Токио в весовой категории до 97 кг, одолев американца Кайла Снайдера со счётом 6:3. Это вторая победа в карьере Садулаева на Олимпийских играх. Также он является четырёхкратным чемпионом мира и Европы по вольной борьбе.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
Садулаев принёс в копилку сборной России 19-е золото. В медальном зачёте россияне занимают пятое место с 19 золотыми, 25 серебряными и 22 бронзовыми наградами.
- 7 августа 2021
-
15:44
-
15:41
-
15:39
-
15:32
-
15:30
-
15:24
-
15:14
-
14:59
-
14:56
-
14:50
-
14:47
-
14:46
-
14:40
-
14:35
-
14:35
-
14:21
-
14:20
-
14:19
-
14:14
-
14:11
-
14:06
-
14:06
-
14:05
-
13:59
-
13:58
-
13:55
-
13:51
-
13:48
-
13:47
-
13:42
-
13:35
-
13:25
-
13:25
-
13:20
-
13:19