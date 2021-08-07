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Сборная Швеции завоевала золото Олимпиады-2020 в командных соревнованиях по конкуру

Сборная Швеции завоевала золото Олимпиады-2020 в командных соревнованиях по конкуру
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Сборная Швеции завоевала золотую медаль летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) в смешанном командном первенстве по конкуру. Второе место у команды США, третьими стали бельгийцы.

Конный спорт. Олимпийские игры. Токио, Япония. Командное первенство. Конкур

1. Швеция — 235,65
2. США — 237,20.
3. Бельгия — 242,02.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 19 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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