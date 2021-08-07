Бегуны из сборной США стали олимпийскими чемпионами в мужской эстафете 4x400 м
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Сборная США стала победителем на Олимпиаде в Токио в командной эстафете 4x400 м. Второе место заняла сборная Нидерландов, тройку призёров замкнули бегуны из команды Ботсваны.
Лёгкая атлетика. Олимпиада. Токио. Мужчины. Эстафета 4x400 м. Финал.
1. США — 2:55.70.
2. Нидерланды — 2:57.18.
3. Ботсвана — 2:57.27.
Соревнования проходили на Олимпийском стадионе в Токио.
Стоит отметить, что бронзовая медаль стала первой наградой для команды Ботсваны на Олимпийских играх в Токио.
На текущий момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте с 19 золотыми, 25 серебряными и 22 бронзовыми наградами.
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