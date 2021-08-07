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Сборная России поднялась на четвёртую строчку в медальном зачёте Олимпиады-2020

Сборная России поднялась на четвёртую строчку в медальном зачёте Олимпиады-2020
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Сборная России поднялась с пятой на четвёртую строчку в медальном зачёте на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). На данный момент в активе россиян — 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовых наград.

Сегодня, 7 августа, золотые медали команде принесли российские синхронистки (Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва, Марина Голядкина и Полина Комар) в соревнованиях групп, борец Абдулрашид Садулаев и прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Также серебро завоевала гимнастка Дина Аверина, бронзу — борец Гаджимурад Рашидов.

Лидирует в медальном зачёте команда Китая, на её счету 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых наград.

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