Сборная Японии победила команду США в финале олимпийского турнира по бейсболу
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Мужская сборная Японии завоевала золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по бейсболу. В финальном матче японцы обыграли команду США со счётом 2:0.
В противостоянии за бронзу сборная Доминиканской Республики победила команду Южной Кореи — 10:6.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды. Лидирует Китай (38-31-18). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
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