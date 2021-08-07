Борец Садулаев будет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады-2020

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал имя знаменосца сборной России на церемонии закрытия Игр в Токио. Знамя ОКР будет нести борец Абдулрашид Садулаев.



«Ты — самый достойный среди наших участников», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

Ранее Садулаев завоевал золото в Токио в весовой категории до 97 кг, одолев американца Кайла Снайдера со счётом 6:3. Это вторая победа в карьере Садулаева на Олимпийских играх. Также он является четырёхкратным чемпионом мира и Европы по вольной борьбе.

Садулаев принёс в копилку сборной России 19-е золото. В медальном зачёте россияне занимают пятое место с 20 золотыми, 25 серебряными и 22 бронзовыми наградами.



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