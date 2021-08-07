Российские синхронистки прокомментировали победу на Олимпийских играх-2020
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Российские синхронистки прокомментировали победу в финале Олимпийских игр в Токио.
«Прямо сейчас уже не осталось никаких эмоций. В раздевалке я рыдала, потому что это мои последние Олимпийские игры, потому что мне удалось завоевать третью золотую олимпийскую медаль и потому что церемония награждения прошла без привычного нам флага и гимна. А ещё мне очень обидно за нашего девятого члена команды, Веронику Калинину, потому что она тоже должна быть на пьедестале с медалью», — сказала Алла Шишкина.
«Хотели по традиции искупать Татьяну Николаевну в бассейне, но она очень попросила просто побрызгать на неё водой. Пришлось подчиниться. Но думаю, что мы это всё-таки где-нибудь сделаем», — приводит слова Светланы Колесниченко пресс-служба ОКР.
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