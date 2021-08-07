Синхронистки России «улетали» в космос и триумфально побеждали на ОИ. Фото финала групп

7 августа в Токио на стадионе «Токио Акватикс Центр» российские синхронистки завоевали золотые медали Олимпийских игр — 2020 в финальных соревнованиях среди групп.
За сборную России выступают Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва, Марина Голядкина и Полина Комар.
«Прямо сейчас уже не осталось никаких эмоций. В раздевалке я рыдала, потому что это мои последние Олимпийские игры, потому что мне удалось завоевать третью золотую олимпийскую медаль и потому что церемония награждения прошла без привычного нам флага и гимна. А ещё мне очень обидно за нашего девятого члена команды, Веронику Калинину, потому что она тоже должна быть на пьедестале с медалью», — сказала Алла Шишкина.
Лучшие кадры победы сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 7 августа 2021
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