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Олимпийский чемпион Сильнов: Ласицкене — героиня. Ей под силу и мировой рекорд побить

Олимпийский чемпион Сильнов: Ласицкене — героиня. Ей под силу и мировой рекорд побить
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Олимпийский чемпион в прыжках в высоту Андрей Сильнов прокомментировал победу россиянки Марии Ласицкене на Играх в Токио.

«Маша просто героиня. Ласицкене всегда была бойцом. Всегда умела собраться в нужный момент и сделать. Она доказала, что сильнейшая из всех. Равных ей точно нет. Когда ты умеешь отвлекаться и концентрироваться на своем деле, то тебе легче. Маша умеет это делать. Такие люди имеют большой потенциал. Это называется профессионализм и высокий уровень. Маше под силу и мировой рекорд побить. Главное справляться с травмами, отключать голову и всё будет хорошо», — сказал Сильнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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