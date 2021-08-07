Абдулрашид Садулаев: в ММА переходить не собираюсь. Мне голова ещё нужна

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев оценил свои достижения, а также признался, что не намерен переходить в смешанные единоборства.

«Отношу ли себя к борцам, которые рождаются раз в 100 лет? Нет, такие как я тоже есть, наверное. Великие борцы — Карелин, живая легенда, Лопес. Будем работать. Планирую ли стать самым титулованным борцом? Постараюсь не пропускать чемпионаты, но не знаю, как сложится судьба. Буду стабильно сейчас ходить в зал, на плавание, играть в регби, футбол.



В ММА переходить не собираюсь. Мне голова ещё нужна. Хабиб сказал, что у нас разные весовые категории, было бы интересно побороться с ним? Он знает, о чём говорит. Это интересно, думаю, поборемся ещё.



Что касается атмосферы в Токио и в Рио, конечно, с болельщиками совсем по-другому. А здесь как будто тренировочные схватки. Плюсы есть и там, и тут», — передаёт слова Садулаева корреспондент «Чемпионата».