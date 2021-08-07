Ласицкене брала победную высоту, ревела от счастья и праздновала с украинкой Могучих. Фото
Поделиться
7 августа на Олимпийском стадионе в Токио российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене завоевала золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) с результатом 2,04 м. Серебряным призёром стала австралийка Никола Макдермотт. Бронза досталась украинке Ярославе Могучих.
Сборная России завоевала 20 золотых медалей на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония), таким образом отечественные спортсмены превзошли результат Игр в Рио-де-Жанейро (Бразилия) по числу наград высшей пробы. В 2016 году россияне выиграли 19 золотых медалей и стали четвёртыми в общем зачёте.
Церемония закрытия Олимпийских игр-2020 состоится 8 августа и начнётся в 14:00 по московскому времени.
Лучшие фото победы Марии Ласицкене — в фотоподборке «Чемпионата».
Комментарии
- 7 августа 2021
-
17:17
-
17:07
-
17:04
-
17:02
-
16:55
-
16:54
-
16:53
-
16:42
-
16:41
-
16:37
-
16:35
-
16:34
-
16:30
-
16:27
-
16:21
-
16:17
-
16:11
-
16:03
-
16:00
-
15:49
-
15:44
-
15:41
-
15:39
-
15:32
-
15:30
-
15:24
-
15:14
-
14:59
-
14:56
-
14:50
-
14:47
-
14:46
-
14:40
-
14:35
-
14:35
Партнерский контент