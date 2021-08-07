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Ласицкене брала победную высоту, ревела от счастья и праздновала с украинкой Могучих. Фото

Ласицкене брала победную высоту, ревела от счастья и праздновала с украинкой Могучих. Фото
Мария Ласицкене
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7 августа на Олимпийском стадионе в Токио российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене завоевала золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) с результатом 2,04 м. Серебряным призёром стала австралийка Никола Макдермотт. Бронза досталась украинке Ярославе Могучих.

Сборная России завоевала 20 золотых медалей на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония), таким образом отечественные спортсмены превзошли результат Игр в Рио-де-Жанейро (Бразилия) по числу наград высшей пробы. В 2016 году россияне выиграли 19 золотых медалей и стали четвёртыми в общем зачёте.

Церемония закрытия Олимпийских игр-2020 состоится 8 августа и начнётся в 14:00 по московскому времени.

Лучшие фото победы Марии Ласицкене — в фотоподборке «Чемпионата».

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