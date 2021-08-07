Журова: целью атаки на нас была лёгкая атлетика, поэтому золото Ласицкене стоит нескольких

Олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала победу легкоатлетки Марии Ласицкене в прыжках в высоту на Играх-2020 в Токио.
«В отсутствие полноценной лёгкой атлетики место России в общекомандном зачёте – фантастика. Ждала выступление Ласицкене, радовалась за неё и понимаю, что она испытывает.
Хорошо, что были наши: Маша, Сидорова, жаль, что травмы у Шубенкова и Клишиной. За большее количество медалей с таким составом было невозможно бороться. Эта медаль очень нужна лёгкой атлетике России, ведь даже родители думают: а стоит ли отдавать туда своих детей. Целью атаки на нас была лёгкая атлетика – 48 комплектов – это много, и без этого за тройку бороться практически невозможно. Так что золото Ласицкене стоит нескольких – она взяла его на надрыве, грани, на нервах – просто умница! Она настолько боец, что шансов не оставила.
Сегодня был день слёз радости за Машу и слёз горести за Дину. Это две эмоции, которые все наши болельщики испытали. Две медали, но такие разные слёзы и эмоции», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 7 августа 2021
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