Журова: целью атаки на нас была лёгкая атлетика, поэтому золото Ласицкене стоит нескольких

Олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала победу легкоатлетки Марии Ласицкене в прыжках в высоту на Играх-2020 в Токио.



«В отсутствие полноценной лёгкой атлетики место России в общекомандном зачёте – фантастика. Ждала выступление Ласицкене, радовалась за неё и понимаю, что она испытывает.



Хорошо, что были наши: Маша, Сидорова, жаль, что травмы у Шубенкова и Клишиной. За большее количество медалей с таким составом было невозможно бороться. Эта медаль очень нужна лёгкой атлетике России, ведь даже родители думают: а стоит ли отдавать туда своих детей. Целью атаки на нас была лёгкая атлетика – 48 комплектов – это много, и без этого за тройку бороться практически невозможно. Так что золото Ласицкене стоит нескольких – она взяла его на надрыве, грани, на нервах – просто умница! Она настолько боец, что шансов не оставила.



Сегодня был день слёз радости за Машу и слёз горести за Дину. Это две эмоции, которые все наши болельщики испытали. Две медали, но такие разные слёзы и эмоции», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.