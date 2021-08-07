Прыгунья Мария Ласицкене рассказала, собирается ли она ехать на Олимпиаду-2024

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, выигравшая золото на Играх-2020 в Токио, ответила на вопрос про участие на Олимпиаде-2024, а также рассказала, что ей помогло добиться успеха в Японии.

«Только вера в свои силы, вера тренера, семьи. Я не разрешала себе сдаваться. Сезон сложнейший, но олимпийские сезоны другими не бывают. Были моменты, когда хотелось сдаться.



Никаких предчувствий допускать нельзя, надо позавтракать и спокойно готовиться. Только за час до выезда начала что-то делать. До обеда я спала, уже хорошо. Париж? О Боже! Вы видите, какие у нас шикарные девочки. Думаю о Париже, да.

Самая первая мысль при травме — не поддаваться панике. Всё бывает, благодарна, что попала к Безуглову и Степанову. Рядом была семья, никто не сомневался, что всё будет хорошо. При этом в тренировочном вопросе мне говорили: «Не знаем, что будет». Я должна была сделать всё, чтобы выйти из этого. Это был сезон, мы начали реабилитационные упражнения, только через месяц мы начали прыгать. Были перемены в установках. Наверное, всё это должно было случиться, чтобы привести к медали», — передаёт слова Ласицкене корреспондент «Чемпионата».