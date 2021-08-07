Олимпиада-2020 в Токио: медальный зачёт после 15-го дня, таблица

Сегодня, 7 августа, на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) были разыграны 34 комплекта наград. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых медалей. На втором месте располагается сборная США (36-39-33), на третьем — Япония (27-12-17).
Россия занимает четвёртую позицию: 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды. Сегодня российские спортсмены завоевали семь медалей: золото — Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва, Марина Голядкина, Полина Комар (синхронное плавание, группы); Абдулрашид Садулаев (вольная борьба, до 97 кг), Мария Ласицкене (лёгкая атлетика, прыжки в высоту); серебро — Вячеслав Красильников / Олег Стояновский (пляжный волейбол); Дина Аверина (художественная гимнастика, индивидуальное многоборье); мужская сборная России (волейбол); бронза — Гаджимурад Рашидов (вольная борьба, до 65 кг).
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- 7 августа 2021
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