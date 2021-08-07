Белявский — о серебре Авериной: госпожа удача или предвзятость решили, что «не сегодня»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский высказал мнение о результатах индивидуального первенства по художественной гимнастике на Играх-2020 в Токио.

Россиянка Дина Аверина стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла израильтянке Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном упражнении с лентой.

«Иногда спорт приносит слёзы радости, а иногда — настоящую драму, когда, казалось бы, ты сделал всё, что мог, и верил в свои победы и достижения, но госпожа удача или предвзятость решили, что «не сегодня».



Это мои мысли после выступления наших художниц в многоборье.



Я дома и теперь такой же зритель и болельщик, и мы по-прежнему бесконечно верим в нашу команду на Олимпиаде! Удачи тем, кто ещё будет выступать, мы с вами», — написал Белявский на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Давида Белявского

«Я не разбираюсь в судействе! Но по мне, если роняют предмет, я думаю, что это как падение у нас. Наши девочки – большие умницы, прекрасное выступление, самые красивые программы», — добавил Давид в «сториз».

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.