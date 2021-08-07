Волейболист сборной Франции Женя Гребенников прокомментировал победу в финале ОИ-2020

Французский волейболист, сын известного советского волейболиста и тренера Бориса Гребенникова, а также либеро сборной Франции и российского клуба «Зенит» Женя Гребенников прокомментировал победу в матче с Россией в финале Олимпиады-2020 в Токио.

«Это невероятно. Мы вели 2:0, а потом российская команда начала играть очень хорошо и усложнила нам задачу. Мы очень рады, что выиграли тай-брейк — это настоящее безумие.

Перед решающим сетом мы сказали друг другу, что, возможно, через 10 минут всё закончится, и мы сможем стать олимпийскими чемпионами, поэтому мы отдали все силы борьбе», — сказал волейболист после матча.

Напомним, тай-брейк завершился со счётом 15:12 в пользу национальной команды Франции.