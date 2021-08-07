Волейболист сборной Франции Женя Гребенников прокомментировал победу в финале ОИ-2020
Поделиться
Французский волейболист, сын известного советского волейболиста и тренера Бориса Гребенникова, а также либеро сборной Франции и российского клуба «Зенит» Женя Гребенников прокомментировал победу в матче с Россией в финале Олимпиады-2020 в Токио.
«Это невероятно. Мы вели 2:0, а потом российская команда начала играть очень хорошо и усложнила нам задачу. Мы очень рады, что выиграли тай-брейк — это настоящее безумие.
Перед решающим сетом мы сказали друг другу, что, возможно, через 10 минут всё закончится, и мы сможем стать олимпийскими чемпионами, поэтому мы отдали все силы борьбе», — сказал волейболист после матча.
Напомним, тай-брейк завершился со счётом 15:12 в пользу национальной команды Франции.
Комментарии
- 7 августа 2021
-
18:48
-
18:43
-
18:42
-
18:41
-
18:30
-
18:26
-
18:23
-
18:09
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:44
-
17:41
-
17:38
-
17:37
-
17:18
-
17:17
-
17:13
-
17:07
-
17:04
-
17:02
-
16:55
-
16:54
-
16:53
-
16:42
-
16:41
-
16:37
-
16:35
-
16:34
-
16:30
-
16:27
-
16:21
-
16:17
-
16:11
-
16:03
Партнерский контент