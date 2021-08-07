Чемпион ОИ Волков: волейболисты больше не согласятся нести флаг. Два раза подряд проиграли

Олимпийский чемпион по волейболу Александр Волков связал поражение сборной России от Франции (2:3) в финале Олимпийских игр – 2020 в Токио с тем, что лидер команды Максим Михайлов нёс флаг ОКР на открытии Игр.

«Пятая партия — это вопрос удачи. Нельзя сказать, что французы были сильнее, или что мы плохо играли. Боролись до последнего, отыгрались с 0:2, но так бывает. Второе место — самое обидное. Но это хороший результат, это медали. Жалко Макса Михайлова, для которого это пятые Игры. Мог стать двукратным олимпийским чемпионом, это гордость. Но есть же суеверие, что знаменосцы не выигрывают золото Игр. Вот пять лет назад Тетюхин нёс знамя — четвёртое место заняли, в этом году Михайлов — вторые. Может, в этом причина. Две Олимпиады подряд не выигрываем. Думаю, это был последний раз, когда волейболисты согласились нести флаг на церемонии открытия. Ещё недавно узнал, что ни разу не выигрывала сборная с иностранным тренером. Может, это суеверие тоже сыграло роль. Хотя если серьёзно, Туомас отлично подготовил команду. Смешанные чувства. Сильная команда была, хороший турнир провели. В финале чуть подача сорвалась, Макс не попал на сантиметр. Это спорт», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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