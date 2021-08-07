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Елена Исинбаева: плакала вместе с Диной Авериной, когда ждала оценок

Елена Исинбаева: плакала вместе с Диной Авериной, когда ждала оценок
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Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева дала комментарий по поводу судейства в художественной гимнастике на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Напомним, россиянка Дина Аверина стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла израильтянке Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном упражнении с лентой.

«Я в шоке. Не понимаю, за что штрафовали, снимали. Я плакала вместе с Диной, когда ждала оценок. Бедные малышки, жалко очень», — приводит слова Исинбаевой ТАСС.

Художественная гимнастика. Олимпийские игры. Токио. Индивидуальное многоборье
1. Линой Ашрам (Израиль) — 107,800.
2. Дина Аверина (Россия) — 107,650.
3. Алина Горносько (Беларусь) — 102,700.
4. Арина Аверина (Россия) — 102,100.

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