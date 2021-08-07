Утяшева — Авериной: Дина, спасибо за серебро, для всех нас это золото

Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева высказала мнение о результатах индивидуального первенства по художественной гимнастике на Играх-2020 в Токио.
Россиянка Дина Аверина стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла израильтянке Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном упражнении с лентой.
«Первая моя реакция — «не верю»… Потом слезы… Дина, Арина, милые, держитесь! Я понимаю, что сейчас невозможно тяжело, но мы все с вами… Вы сражалась достойно!
Я уже говорила о том, что эта Олимпиада особенно трудная для наших спортсменов: перенос на год, отсутствие нашего флага…
Ни в коем случае не хочу умалять заслуг Линой Ашрам: феноменальное умение собраться в самый ответственный момент — вот твой конёк… Браво. Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула ни на секунду.
И да, у меня есть вопросы к судьям. Я в шоке. Никогда такого не было. Обидно. Очень обидно за Дину, которая не допустила ни одной критической ошибки.
Девочки мои, Арина и Дина, я хочу, чтобы вы услышали: мы вас очень любим! Дина, спасибо за серебро, на самом деле для всех нас это золото. Главное — не вешать нос. У вас всё только начинается. Мы ещё своё возьмём!» — написала Утяшева на своей странице в «Инстаграме».
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- 7 августа 2021
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