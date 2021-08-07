Сергей Шубенков ответил на вопрос, собирается ли он участвовать на Олимпиаде-2024

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков, снявшийся с Олимпийских игр — 2020 в Токио из-за травмы, рассказал про дальнейшие планы после реабилитации.

«Сейчас буду лечиться, восстанавливаться после травмы, ну и отдыхать в перспективе.

Конечно, на Париж есть планы. Но это когда будет то. Сейчас необходимо залечить ногу, реабилитироваться, отдохнуть. Буду готовиться к следующему сезону. Впереди чемпионат мира в Юджине. Этот турнир меня интересует и очень даже!,» — приводит слова Шубенкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Сергей Шубенков почувствовал боль в области ахилла во время разминки на Олимпиаде. Спортсмен снялся с соревнований и был вынужден покинуть стадион на костылях.