Червиченко – о серебре Авериной: они и инвалидов наших засудят, это нелюди

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу влияния политики на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Спорт становится инструментом политики. К сожалению, она (политика) сильно действует. Наша близость к англичанам в медальном зачёте всех дико нервирует — из-за этого начали включать все рычаги влияния. Российских спортсменов «душат». Когда есть очень непонятная система оценок, отсюда и происходят подобные инциденты. Простой пример — пляжный волейбол: наши ребята проиграли из-за травмы, но что там можно засудить? Можно упустить очко, ну, максимум два. Здесь же никто не понимает, как оцениваются выступления девочек. Естественно, что начали тянуть израильтянку за уши.

Это политическая ситуация. Они же бьют туда, куда им с их скудным умом кажется больнее. Мы 25 лет были чемпионами в художественной гимнастике, значит, надо нагадить именно туда. Надо быть готовыми к этому. Этот беспредел в ближайшее время не закончится. У нас же должны быть позиции в этой Федерации… Надо поднимать скандал. Знаете, как они это делают: не просто покричать сегодня и забыть, а не давать этому скандалу утихнуть в течение года: везде орать и кричать. Это надо сделать не с целью переиграть медаль, а с целью предупредить в будущем. Они из ровного места раздувают скандал и нагнетают там, где ничего нет — у нас же есть фактура. В следующий раз неповадно будет даже подумать, что такое можно сотворить.

Им всё равно: юные девочки выступают или нет. Уровень цинизма запределен, даже нечего удивляться. Если будут Паралимпийские игры, то они и инвалидов наших засудят. Для них это нормально. Это нелюди, для которых мы никто. Надо переламывать ситуацию: увеличивать своё присутствие в Федерациях, делать виды спорта зависимыми от нас. Конечно, быстро не получится: постепенно, шаг за шагом. Надо возвращаться на прежние позиции», — сказал Червиченко в беседе с Салаватом Муртазиным.