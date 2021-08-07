Туомас Саммельвуо: будет здорово, если волейбольный тренерский штаб получит медали за ОИ

Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал поражение от Франции в финале Олимпийских игр — 2020 в Токио.

«Сейчас разные эмоции. Мы были так близки к золоту, но чуть-чуть не получилось. Это обидно и тяжело принять. Крутой турнир и крутой путь. Ключевой момент финала? Их много. Есть хорошие и плохие моменты. В первой партии была ситуация, когда надо было сделать всё возможное, но не получилось. Партия вышла тяжёлой. Мы вели почти до конца, но не смогли её выиграть. Это сказалось на команде. Французы почувствовали дополнительную уверенность и во второй партии играли очень здорово.

В третьей партии при счёте 13:10 мы показали характер. В итоге смогли её выиграть. Затем уверенно победили в четвёртой. Потом в пятой партии при счёте 6:3 был минутный момент, который надо было пережить — но не получилось. Дальше играли ровно. Всегда бывают ключевые моменты.



Ошибки на подаче? Когда что-то не получается, всегда говорят, что это психология. Почему именно психология? Бывает такое. Потом начали подавать лучше. Есть эмоции, ощущения. И потом — есть другая команда. Когда соперник принимает так, как Франция, хочется сломать этот приём и подавать ещё сильнее. Из-за этого тоже ошибки. Но мы молодцы, потому что не потеряли голову. В третьей партии подавали лучше.



Если у французов получалось хорошо подавать, это не значит, что мы этого не знали. Они тоже не все наши подачи принимали. Неважно, что случилось. Игра была в наших руках. Всегда можно всё поменять. Здорово, что мы смогли перевернуть матч и вернуться. Немного не хватило. Мы знали, как играет Франция. Не надо терять голову. Нужно быть готовыми к длинным розыгрышам.



Ломает ли меня от четырёх проигранных финалов? Что за вопрос? Я об этом не думаю. В финал тоже надо попасть. Сейчас я в сборной, а тогда был в клубе. Домашний чемпионат мира? Сейчас надо просто выдохнуть. Пока не думаем о том, что будет дальше. Хотим сначала вернуться домой. Потом начнем думать.



Что скажу Путину, если увижу? Ещё не знаю. Сначала надо приехать домой. Не знаю, как буду отдыхать. Подать на российское гражданство? Не знаю даже, как ответить. Желание уже давно есть.



У каждого кипит внутри во время финала, особенно у тренера. У меня были яркие мысли, яркие глаза. Но я контролировал свои эмоции. Никто не говорит, что именно будет правильно. В такие моменты интуитивно понимаешь, что сказать. Часто вообще ничего не надо говорить. Маленький перерыв — и обратно на площадку. У меня нет медали. Тренерам их не дают, так исторически сложилось на Олимпийских играх. Будет здорово, если весь тренерский штаб получит медали. Я жил моментом на этом турнире. Не знаю, что будет дальше», — приводит слова Саммельвуо «Матч ТВ».