Аслан Карацев — об Олимпиаде-2020: я навсегда запомню эти невероятные моменты!

Российский теннисист Аслан Карацев подвёл итоги своего выступления на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
«Прежде всего хочу поблагодарить за поддержку в этом олимпийском путешествии всех тех, кто всё это время был за кулисами: мою семью, друзей и команду, а также всех моих болельщиков из разных уголков мира. Это наша общая медаль.
Для меня было большой честью представлять сборную России. Серебряная медаль — мой стимул работать усерднее и стремиться к ещё большим высотам!
Я навсегда запомню эти невероятные моменты, а дальше — новые мечты и новые высоты!», — написал Карацев в своём «инстаграме».
Напомним, Елена Веснина и Аслан Карацев завоевали серебряные медали в теннисном олимпийском турнире в миксте, уступив в финале Андрею Рублёву и Анастасии Павлюченковой.
- 7 августа 2021
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