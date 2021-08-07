Волейболисты Михайлов, Клюка и Яковлев вошли в символическую сборную Олимпиады-2020

Три волейболиста сборной России вошли в символическую сборную Олимпийских игр – 2020 в Токио. Максим Михайлов признан лучшим диагональным турнира, Егор Клюка – лучшим доигровщиком, Иван Яковлев – лучшим блокирующим.

Самым ценным игроком (MVP) турнира назван доигровщик сборной Франции Эрвин Нгапет, принесший своей команде 26 очков в финальном матче с командой России (3:2).

Фото можно посмотреть в «Инстаграме» Международной федерации волейбола (FIVB).

Напомним, золото Олимпийских игр завоевала сборная Франции, на тай-брейке решающего матча обыгравшая команду России. Российские волейболисты второй раз в истории завоевали серебро. Также в активе национальной команды золото Игр-2012 и две бронзы. Для французов это первая олимпийская медаль в истории.