Волейболисты Михайлов, Клюка и Яковлев вошли в символическую сборную Олимпиады-2020

Три волейболиста сборной России вошли в символическую сборную Олимпийских игр – 2020 в Токио. Максим Михайлов признан лучшим диагональным турнира, Егор Клюка – лучшим доигровщиком, Иван Яковлев – лучшим блокирующим.
Самым ценным игроком (MVP) турнира назван доигровщик сборной Франции Эрвин Нгапет, принесший своей команде 26 очков в финальном матче с командой России (3:2).
Фото можно посмотреть в «Инстаграме» Международной федерации волейбола (FIVB).
Напомним, золото Олимпийских игр завоевала сборная Франции, на тай-брейке решающего матча обыгравшая команду России. Российские волейболисты второй раз в истории завоевали серебро. Также в активе национальной команды золото Игр-2012 и две бронзы. Для французов это первая олимпийская медаль в истории.
- 7 августа 2021
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