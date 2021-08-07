ОКР сформировал запрос в FIG по поводу судейства художественной гимнастики на ОИ-2020

Глава Олимпийского комитета России Станислав Подняков сообщил, что ОКР направил запрос в Международную федерацию гимнастики по ситуации с судейством индивидуального многоборья по художественной гимнастике на Олимпийских играх – 2020 в Токио.
Россиянка Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла израильтянке Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Арина Аверина заняла четвёртое место.
«По ситуации с художественной гимнастикой. Наш штаб и юристы уже сформировали запрос и направили его в адрес руководства Международной федерации гимнастики. Работаем! Теперь ждем ответа от FIG», — написал Поздняков на своей странице в «Инстаграме».
- 7 августа 2021
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