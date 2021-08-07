Алина Кабаева: главной задачей судей было найти возможность лишить Россию золотой медали

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева высказала мнение о результатах индивидуального первенства по художественной гимнастике на Играх-2020 в Токио.

Россиянка Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла израильтянке Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Арина Аверина заняла четвёртое место.

«Олимпиада в Токио сегодня зафиксировала опасный прецедент в истории художественной гимнастики, а может быть, и в истории спорта. Когда победителем становится тот, кто допустил ошибку, а тот, кто выступил безупречно, проигрывает. Это, конечно, не спорт. Это далеко за его пределами. И я сочувствую судьям, которые, как мне кажется, долго боролись со своей совестью и одержали над ней победу. Может быть, через некоторое время появятся мемуары, где об этом будет рассказано с подробностями.

На художественную гимнастику нельзя «повесить» допинг, а значит, и нельзя под этим предлогом притеснять наших спортсменок. Но сегодня нам показали, что это можно сделать с помощью судей. Никогда я не критиковала действия судей. Сегодня другой случай. Его, безусловно, можно отнести к разряду вопиющей несправедливости. И похоже, что главной задачей на сегодняшних соревнованиях по художественной гимнастике было не оценить, кто быстрее, выше и сильнее, а найти возможность лишить Россию золотой медали.

Если это будет повторяться в будущем, то это до основания разрушит олимпийские принципы и олимпийское движение. Потому что интерес к нему как к честному состязанию талантов и характеров будет утрачен. Надеюсь, этого не произойдет. Не получится! Настоящий спорт будет жить до тех пор, пока есть настоящие спортсмены и судьи, пока есть те, кто спорт любит больше, чем политику, себя и свои частные интересы в спорте.

Наши спортсмены умеют переживать несправедливость. Мы верим в них, надеемся и болеем за них. Мы побеждали и будем побеждать дальше!» — приводит слова Кабаевой «Спорт-экспресс».