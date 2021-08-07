Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Гимнастка Линой Ашрам: когда объявляли оценку Дины Авериной, не хватало только барабанов

Гимнастка Линой Ашрам: когда объявляли оценку Дины Авериной, не хватало только барабанов
Аудио-версия:
Комментарии

Израильская гимнастка Линой Ашрам, ставшая сегодня олимпийской чемпионкой в Токио, поделилась впечатлениями после выступления.

«Это удивительное чувство — стоять на подиуме и на первом месте. Сумасшедший опыт, который я до сих пор не могу переварить. Я увидела огромную толпу, которая приехала из Израиля, и поблагодарила их, моего тренера и Олимпийский комитет, который всегда меня поддерживал.

Я до сих пор задаю себе вопрос: неужели это произошло? Мечта? Реальность? Я всё ещё не знаю, что здесь происходит. Мне потребуется много времени, чтобы осознать это. Момент объявления оценки Дины Авериной? Самый напряженный момент в моей жизни. Не хватало только барабанов. Я рада, что напряжённая работа, которую я выполняла в течение этих лет, в конце концов окупилась. Я сделала то, о чем мечтала всю свою жизнь», — приводит слова Линой Ашрам Sport5.

Новость по теме
Дина Аверина: обидно и больно за то, что сегодня было несправедливое судейство
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021