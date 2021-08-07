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Алина Загитова — о сёстрах Авериных: вы самые лучшие!

Алина Загитова — о сёстрах Авериных: вы самые лучшие!
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, россиянка Алина Загитова поддержала гимнасток Арину и Дину Авериных после выступления на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Вы самые лучшие!», — написала Загитова в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, сегодня россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в соревнованиях по художественной гимнастике в многоборье на Олимпиаде — 2020. Её сестра Арина заняла четвёртое место. Золото сенсационно выиграла Линой Ашрам из Израиля. Бронза досталась Алине Горносько из Беларуси.

Художественная гимнастика. Олимпийские игры. Токио. Индивидуальное многоборье
1. Линой Ашрам (Израиль) — 107,800.
2. Дина Аверина (Россия) — 107,650.
3. Алина Горносько (Беларусь) — 102,700.
4. Арина Аверина (Россия) — 102,100.

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