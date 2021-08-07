«Всё видим, всё читаем». Гимнастки Арина и Дина Аверины поблагодарили за поддержку

Российские гимнастки Арина и Дина Аверины поблагодарили за поддержку известных спортсменов и болельщиков.

«Всем спасибо большое. Мы всё видим, всё читаем, спасибо вам огромное за поддержку. Мы вас любим», — написали Дина и Арина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Дины и Арины Авериных в «Инстаграме».

Трёхкратная абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром Олимпийских игр – 2020 в личном многоборье, по сумме четырёх упражнений уступив 0,125 балла израильтянке Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Арина Аверина, в 2021 года выигравшая золото чемпионата Европы в многоборье, заняла только четвёртое место.

Большинство спортсменов и болельщиков выразили поддержку сёстрам Авериным, так как судейство олимпийского турнира было совсем не однозначным. Многие гимнастки подавали протесты на свои оценки, в том числе и Аверины. Однако судьи редко меняли свои решения. Не была изменена и решающая оценка Дины за упражнение с лентой, что не позволило россиянке стать олимпийской чемпионкой.