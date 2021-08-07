«Чудо-женщина» поздравила гимнастку Линой Ашрам с победой на ОИ-2020

Израильская актриса и модель Галь Гадот, наиболее известная по роли «Чудо-женщины» из серии DC Comics, поздравила соотечественницу Линой Ашрам с победой в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
«Вау! Она сделала это! Поздравляю!», — написала в «сториз» своего «инстаграма» Галь Гадот.
Напомним, сегодня россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в соревнованиях по художественной гимнастике в многоборье на Олимпиаде — 2020. Её сестра Арина заняла четвёртое место. Золото сенсационно выиграла Линой Ашрам из Израиля. Бронза досталась Алине Горносько из Беларуси.
Художественная гимнастика. Олимпийские игры. Токио. Индивидуальное многоборье
1. Линой Ашрам (Израиль) — 107,800.
2. Дина Аверина (Россия) — 107,650.
3. Алина Горносько (Беларусь) — 102,700.
4. Арина Аверина (Россия) — 102,100.
- 7 августа 2021
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