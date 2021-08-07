Израильская гимнастка Линой Ашрам — о победе на ОИ-2020: я вошла в историю

Израильская гимнастка Линой Ашрам ответила на вопросы журналистов после завоевания золотой медали на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«У меня нет слов. Я очень счастлива. Я вошла в историю. Хочу поблагодарить моего тренера за всё, что она для меня сделала. Благодаря ей я достигла больших результатов.



Как настроила себя после первого предмета? Я сказала себе: «То, что было вчера, осталось в прошлом». То же самое мне сказала тренер. А сегодня я выдала всё, что могла.

Поддержка Галь Гадот? Конечно, мне это приятно. Я была очень счастлива, когда узнала новость о её тёплых словах. Я получила много сообщений. Все желали мне удачи, и это меня очень мотивировало.



Буду ли выступать в Париже в 2024 году? Сначала сделаю перерыв, отдохну, а потом начну думать о своём будущем. Посмотрим, к чему это меня приведёт», — сказала гимнастка на пресс-конференции.