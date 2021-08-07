Хоркина — сёстрам Авериным: всенародная любовь и признание — это больше, чем золото

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поддержала сестёр Авериных, не сумевших завоевать золото на Играх в Токио.

«Выше нос. Всенародная любовь и признание — это больше, чем золотая медаль! Обнимаю крепко», — написала Хоркина в комментариях к публикации сестёр Авериных в «Инстаграме».

Трёхкратная абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром Олимпийских игр – 2020 в личном многоборье, по сумме четырёх упражнений уступив 0,125 балла израильтянке Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Арина Аверина, в 2021 году выигравшая золото чемпионата Европы в многоборье, заняла только четвёртое место.

Потеря предмета — самая серьёзная ошибка в художественной гимнастике, которая наказывается снижением оценки на один балл и более. Однако безупречное исполнение Дины было оценено лишь на 0,7 балла выше, чем у Линой. Олимпийский комитет России отправил запрос в FIG по поводу судейства этих скандальных соревнований.