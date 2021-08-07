Маргарита Симоньян: судьи — космические твари. Я больше не смотрю Олимпиаду. Никакую. Тьфу

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян раскритиковала судейство по художественной гимнастике на Олимпийских играх — 2020 в Токио, а также заявила, что израильтянка Линой Ашрам обязана отдать золотую медаль Дине Авериной.
«Какие же космические твари. Я больше не смотрю Олимпиаду. Никакую. Тьфу.
Израильская гимнастка, уронившая предмет, будет принимать не золотую медаль, а железобетонный позор. Нормальный человек, зная, что её, уронившую предмет, за волосы втащили на первое место, засудив действительно первую девочку, вообще не пошёл бы на этот пьедестал. Есть там кто-нибудь из наших в Токио — хоть плюнуть вслед этим тварям? А у израильтянки есть один шанс остаться человеком — вернуть медаль.
Я в детстве занималась гимнастикой. Всегда очень переживаю за девочек. Любой спорт — это преодоление себя и каторжный труд. Но я прекрасно помню, что художественная гимнастика — это ещё и постоянная физическая боль и голод. Ежедневный, бесконечный голод и ежедневная бесконечная боль.
Желаю судьям, позорно лишившим золота ради политики, ради того, чтобы мы не вышли на третье место по золотым, прожить остатки своих жизней в таком же голоде и боли, как прожила всю свою жизнь засуженная ими Дина», — написала Симоньян в своём «телеграм-канале».
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