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Вадим Хамутцких: есть хорошая фраза: серебро получаешь, но не выигрываешь

Вадим Хамутцких: есть хорошая фраза: серебро получаешь, но не выигрываешь
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Двукратный призёр Олимпийских игр Вадим Хамутцких прокомментировал поражение сборной России по волейболу от команды Франции в финале Олимпийских игр – 2020 в Токио. Российские волейболисты уступили сопернику в двух первых партиях, но сумели отыграться и перевести матч на тай-брейк, который остался за французами.

«У меня были предположения, что у нас не получится. Как до начала финального матча, так и во время игры. В чём французы в этой встрече были лучше нас? У них была хорошая игра в защите, на блоке. Очень много поднимали мячей, доигрывали. Самое главное в игре с французами — не давать им поймать кураж. Они поймали кураж в определённый момент — вот так и получилось.

Серебро — тоже хорошо? Есть хорошая фраза: серебро получаешь, но не выигрываешь», — приводит слова Хамутцких «Матч ТВ».

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