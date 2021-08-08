Вадим Хамутцких: есть хорошая фраза: серебро получаешь, но не выигрываешь

Двукратный призёр Олимпийских игр Вадим Хамутцких прокомментировал поражение сборной России по волейболу от команды Франции в финале Олимпийских игр – 2020 в Токио. Российские волейболисты уступили сопернику в двух первых партиях, но сумели отыграться и перевести матч на тай-брейк, который остался за французами.
«У меня были предположения, что у нас не получится. Как до начала финального матча, так и во время игры. В чём французы в этой встрече были лучше нас? У них была хорошая игра в защите, на блоке. Очень много поднимали мячей, доигрывали. Самое главное в игре с французами — не давать им поймать кураж. Они поймали кураж в определённый момент — вот так и получилось.
Серебро — тоже хорошо? Есть хорошая фраза: серебро получаешь, но не выигрываешь», — приводит слова Хамутцких «Матч ТВ».
- 8 августа 2021
-
00:27
-
00:03
- 7 августа 2021
-
23:43
-
23:40
-
23:18
-
23:17
-
23:13
-
23:01
-
22:33
-
22:28
-
22:26
-
22:12
-
22:02
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:40
-
21:31
-
21:18
-
21:04
-
21:00
-
21:00
-
20:45
-
20:45
-
20:29
-
20:16
-
20:01
-
19:55
-
19:52
-
19:47
-
19:42
-
19:32
-
19:22
-
19:15
-
19:03