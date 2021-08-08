Премьер-министр Израиля: Линой Ашрам — символ старания и трудолюбия
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Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет поздравил гимнастку Линой Ашрам с победой на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
«Сегодня на Олимпийских играх в Токио вновь заиграла надежда, и сердце снова наполнилось гордостью. Линой Ашрам — символ старания и трудолюбия. Тренировалась с 7 лет, и сегодня она исполнила свою мечту. Как сказала её мать Хедва: Чудо-женщина существует. Вперед, Израиль! Спасибо, Линой», — написал в своём «твиттере» Нафтали Бенет.
Напомним, сегодня золото в соревнованиях по художественной гимнастике в многоборье на Олимпиаде — 2020 сенсационно выиграла Линой Ашрам из Израиля. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль. Её сестра Арина заняла четвёртое место. Бронза досталась Алине Горносько из Беларуси.
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