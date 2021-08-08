Муж Ласицкене: министр спорта России Олег Матыцин говорил, чтобы Машу не брали в Токио
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Владас Ласицкас, муж 28-летней российской легкоатлетки Марии Ласицкене, ставшей накануне обладательницей золотой медали Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) в прыжках в высоту, рассказал, что министр спорта России Олег Матыцин не желал видеть спортсменку на данных соревнованиях.
«Да, министр спорта Олег Матыцин говорил, чтобы Машу не брали в Токио.
Очень рад, что Олег Васильевич решил все проблемы российского спорта и у него осталась главная проблема — война с чистой спортсменкой Марией Ласицкене из-за критики в свой адрес.
Удачи, Олег Васильевич», — гласит пост Ласицкаса в «Твиттере».
Напомним, Ласицкене одержала победу на Олимпиаде в Токио, став единственной участницей соревнований, которой удалось преодолеть высоту 2,04 метра.
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