Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Муж Ласицкене: министр спорта России Олег Матыцин говорил, чтобы Машу не брали в Токио

Муж Ласицкене: министр спорта России Олег Матыцин говорил, чтобы Машу не брали в Токио
Комментарии

Владас Ласицкас, муж 28-летней российской легкоатлетки Марии Ласицкене, ставшей накануне обладательницей золотой медали Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) в прыжках в высоту, рассказал, что министр спорта России Олег Матыцин не желал видеть спортсменку на данных соревнованиях.

«Да, министр спорта Олег Матыцин говорил, чтобы Машу не брали в Токио.

Очень рад, что Олег Васильевич решил все проблемы российского спорта и у него осталась главная проблема — война с чистой спортсменкой Марией Ласицкене из-за критики в свой адрес.

Удачи, Олег Васильевич», — гласит пост Ласицкаса в «Твиттере».

Напомним, Ласицкене одержала победу на Олимпиаде в Токио, став единственной участницей соревнований, которой удалось преодолеть высоту 2,04 метра.

Новость по теме
Владимир Путин поздравил Марию Ласицкене с завоеванием олимпийского золота
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021