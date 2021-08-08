Кениец Элиуд Кипчоге выиграл марафон Олимпийских игр в Токио

В Токио (Япония) на Олимпийских играх – 2020 состоялись соревнования у легкоатлетов в марафоне, победителем которых стал 36-летний кениец Элиуд Кипчоге, взявший золото на второй Олимпиаде кряду.

Дистанцию в 45 км Кипчоге удалось пробежать за 2 часа 8 минут и 38 секунд. Второе место у представителя Нидерландов Абди Нагейе со временем 2:09:58, замкнул тройку лучших бельгиец Башир Абди (2:10:00).

Все три представителя Украины — Николай Нижник, Александр Ситковский и Богдан-Иван Городиский сошли с дистанции.

Напомним, в общем медальном зачёте лидером является Китай, в копилке которого 87 наград, из которых 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых. Второе место занимают США – 108 медалей, из которых 36 золотых, 39 серебряных и 33 бронзовых. Замыкают тройку сильнейших представители Японии – 56 медалей, из которых 27 золотые. Россия является четвёртой – 69 наград.