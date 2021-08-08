Россиянин Дмитриев не смог пробиться в полуфинал ОИ-2020 в кейрине

В Сидзуоку (Япония) на арене «Идзу Велодром» состоялись четвертьфинальные заезды Олимпийских игр – 2020 по велоспорту у мужчин в категории кейрин.
Представитель России Денис Дмитриев выступал в третьем заезде и финишировал последним, шестым, и не смог войти в четвёрку лучших, чтобы пробиться в полуфинальную стадию. Отметим, что утешительных заездов на данных соревнованиях не предусмотрено.
Напомним, в общем медальном зачёте лидером является Китай, в копилке которого 87 наград, из которых 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых. Второе место занимают США – 108 медалей, из которых 36 золотых, 39 серебряных и 33 бронзовых. Замыкают тройку сильнейших представители Японии – 56 медалей, из которых 27 золотые. Россия является четвёртой – 69 наград.
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