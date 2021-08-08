На Олимпиаде-2020 в Токио зафиксированы 26 новых положительных тестов на коронавирус

Организаторы летней Олимпиады в Токио (Япония) объявили о 26 новых положительных тестах на коронавирус у лиц, имеющих отношение к Играм, сообщает официальный сайт соревнований. В этот список не вошли спортсмены. Случаи касаются волонтёра, подрядчиков, журналистов и персонала.



Общее количество положительных тестов на коронавирус на Олимпиаде составляет 436.



Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды. Лидирует сборная Китая: 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых медалей. На втором месте располагается сборная США (36-39-33), на третьем — Япония (27-12-17).

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