Алия Мустафина оценила результаты многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина прокомментировала результаты индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Золото неожиданно выиграла Линой Ашрам из Израиля. Россиянка Дина Аверина завоевала серебро, её сестра Арина стала четвёртой.

«Засудили Дину или не засудили, я не берусь говорить. Да, мне показалось очевидным, что ей ставили низкие оценки. Но я не знаю всех правил — не люблю говорить о том, чего не знаю. Мне показалось, что Дина на самом деле была лучше. Линой Ашрам, как минимум, потеряла ленту. Человек, который выиграл с потерей… Мне кажется, Дина должна была победить», — приводит слова Мустафиной «Газета.ru».

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