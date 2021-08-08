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«Без лишних слов, я тебя люблю». Лучница Светлана Гомбоева вышла замуж

«Без лишних слов, я тебя люблю». Лучница Светлана Гомбоева вышла замуж
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Российская лучница Светлана Гомбоева, завоевавшая серебряную медаль Олимпийских игр в Токио (Япония) в командных соревнованиях, вышла замуж. Об этом она сообщила в своём «инстаграме».

«07.08.2021. Без лишних слов, я тебя люблю», — написала Гомбоева.

Пост доступен в «инстаграме» Светланы Гомбоевой.

В личном турнире на Играх-2020 Гомбоева не смогла пробиться в 1/16 финала. На старте соревнований она проиграла представительнице Нидерландов Габриэле Шлоссер со счётом 5:6.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды. Лидирует сборная Китая: 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых медалей. На втором месте располагается сборная США (36-39-33), на третьем — Япония (27-12-17).

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