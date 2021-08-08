Ирина Винер-Усманова: упражнения у сборной Болгарии были грязными

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова оценила выступление сборной России в групповом многоборье на Олимпиаде в Токио. Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова завоевали серебро. Золото выиграла Болгария, бронза — у Италии.

«Я довольна моими девочками. Дело всё в том, что они очень поздно начали тренировать эту программу, но работали очень серьёзно. К сожалению, я в начале года поручила группу проверенным тренерам Быстровой и Сергаевой. Но они сделали две разные программы, и ни одна из них не выстрелила. На первых же соревнованиях нас обошла команда Узбекистана. Тогда я собрала сама три команды — основной состав, второй состав и третий состав — и стала с ними сама работать. И сделала «Половецкие пляски». Времени было мало, но мы отработали и исполнили её так, как было достаточно для первого места. И на чемпионате Европы в Болгарии — Болгарии, понимаете? — мы его заняли. А сегодня нас сажают вниз в глубокую яму.

Упражнения у сборной Болгарии были грязными, с мелкими ошибками. За каждую согнутую руку снимается одна десятая. У них таких ошибок было на 7-8 десятых. Упражнения не такие сложные, как у нас, и не тот был темп. И образ, на мой взгляд, наши показали лучше, но я не спорю, что кому-то сборная Болгарии могла понравиться. Особенно второе упражнение. Могу сказать, что обручи у них намного лучше, чем мячи. И вот на таких мячах сразу убрать Россию на полтора балла? Это смешно», — цитирует Винер-Усманову сайт «Матч ТВ».

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые награды.

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