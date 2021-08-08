«Спартак» проиграл «Нижнему», а российские гимнастки снова без золота ОИ. Главное к утру

Московский «Спартак» дома уступил «Нижнему Новгороду», «Зенит» обыграл «Краснодар», а российские гимнастки снова остались без золота на Олимпийских играх в Токио – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Спартак» дома проиграл «Нижнему Новгороду».
2. «Зенит» обыграл «Краснодар», Азмун оформил дубль.
3. Россия завоевала серебро в групповом многоборье в художественной гимнастике на ОИ-2020.
4. Российский борец Абдулрашид Садулаев завоевал золото Олимпийских игр — 2020 в Токио.
5. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла золото Олимпиады — 2020 в Токио.
6. «Зенит» договорился о переходе форварда олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо.
7. Российские волейболисты на тай-брейке уступили Франции в финале Олимпиады-2020.
8. Шомуродов отметился забитым мячом в дебютной товарищеской игре за «Рому».
9. Касаткина в двух сетах разобралась с Мертенс из Бельгии и вышла в финал турнира в Сан-Хосе.
10. «Арсенал» обыграл «Крылья Советов» и одержал первую победу в сезоне.
11. Гол Малкома принёс сборной Бразилии золото на Олимпийских играх в Токио.
12. Экс-наставник «Спартака» Якин близок к назначению главным тренером сборной Швейцарии.
13. Ган нокаутировал Льюиса в главном бою UFC 265 и стал временным чемпионом.
14. «Лестер» обыграл «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии.
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