Сборная США победила в медальном зачёте Олимпийских игр — 2020 в Токио

Сборная США победила в медальном зачёте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). В активе американцев 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте — Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17).

В последний день Олимпиады сборной США удалось выиграть три золотые медали, что позволило обойти Китай в медальном зачёте.

Летние Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады состоится сегодня, 8 августа. Начало — в 14:00 мск.

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