Ярослава Могучих опубликовала пост в «Инстаграме» после завоевания бронзы Олимпиады-2020
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Украинская прыгунья в высоту Ярослава Могучих опубликовала пост в своём «инстаграме» после выступления на летних Олимпийских играх в Токио. 19-летняя спортсменка завоевала бронзовую медаль. Золото выиграла россиянка Мария Ласицкене. Серебро досталось австралийке Николе Макдермотт.
«Моя первая Олимпиада. Меня переполняют эмоции. Я благодарна всем за поддержку и поздравления», — написала Могучих.
Пост доступен в «инстаграме» Ярославы Могучих.
Сборная Украины на Олимпиаде в Токио завоевала 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей. Победу в медальном зачёте одержала сборная США (39-41-33). На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17).
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