Россия заняла самое низкое место в истории своего участия в летних Играх с 1912 года

Олимпийская сборная России на Играх-2020 заняла самое низкое место в своей истории участия в летней Олимпиаде, начиная с 1912 года.

Сборная России заняла 5-е место в итоговом медальном зачёте. У команды ОКР 20 золотых медалей, 28 серебряных и 23 бронзовых.

На Играх в 1996 и 2000 году российские атлеты заняли 2-е место в общем медальном зачёте, в 2004 и 2008 годах россияне становились третьими, на Олимпиадах в 2012 и 2016 годах национальная команда России занимала 4-е место.

На Играх с 1952 по 1992 советские атлеты не опускались ниже 2-го места.

В 1908 году команда Российской империи заняла 12-е место, через 4 года олимпийская сборная оказалась на 16-й строчке медального зачёта.

Первое место в медальном зачёте на Играх-2020 заняла сборная США. Американские атлеты завоевали 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовых медали.

На втором месте расположилась команда Китая. Китайские спортсмены увезут из Японии 38 золотых, 32 серебряные и 18 бронзовых наград.