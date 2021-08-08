Российские гандболистки завоевали серебряные медали Олимпийских игр — 2020 в Токио

Женская сборная России по гандболу завоевала серебряные медали Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония), тем самым не сумев повторить успех Игр-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
В решающей встрече российские гандболистки под руководством главного тренера Алексея Алексеева проиграли команде Франции со счётом 25:30. Бронзовые медали игр в женском гандболе достались норвежкам, в матче за третье место они одолели шведок.
Напомним, российские гандболистки неудачно начали своё выступление на групповом этапе Олимпиады-2020 — сначала сыграли вничью с Бразилией, а затем сенсационно, с разгромным счётом уступили шведкам. После этого подопечные Алексея Алексеева одержали три победы — в матчах с Венгрией, Францией и Испанией, что позволило им выйти в четвертьфинал турнира со второго места. В 1/4 россиянки обыграли сборную Черногории со счётом 32:26, в полуфинале – команду Норвегии (27:26).
Эта медаль стала для сборной России 71-й на Олимпиаде. На её счету 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
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