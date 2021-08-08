Украинка Ризатдинова — об Авериной: сейчас в моей ситуации оказалась гимнастка из России

Бронзовый призёр Олимпийских игр по художественной гимнастике, украинка Анна Ризатдинова прокомментировала завоевание представительницей Израиля Линой Ашрам золота в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио. Россиянка Дина Аверина стала второй.

«А теперь как призёр Олимпийских игр хочу объяснить своё видение произошедшего в финале, а именно исторической победы Израиля. Действительно, все медалистки шли очень плотно, как по качеству и сложности выступлений так и по полученным оценкам. У многих, кто не знаком с системой оценивания в нашем виде спорта, может появиться логичный вопрос — почему спортсменка, потерявшая предмет, завоевала золотую медаль?



Сейчас все шокированы — как гимнастка с потерей может стоять на пьедестале, тем более на первом месте? У меня был такой же вопрос в Рио: как?! Это же Олимпиада!



Сначала приведу пример на своём выступлении в Рио. Я также стабильно прошла четыре упражнения. В то время как представительница России допустила ошибку (потерю предмета), но нельзя не учитывать, что российская спортсменка выступала с более сложной программой, что судьи по достоинству и оценили. Но ошибка по факту была! Верно? Самое сложное признать, а не обвинять! После чего мы приняли бронзовую медаль и были благодарны! Сейчас в моей ситуации оказалась гимнастка из России, которая не понимает «как такое могло произойти»?!



Ситуация повторилась… И давайте не забывать, что мы — олимпийские спортсмены, и нужно достойно принимать как победы, так и поражения», — написала Ризатдинова в своём «инстаграме».