Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Шишкарёв: мы выжимаем сок из последних сил, не могу я один всё на себе тащить

Шишкарёв: мы выжимаем сок из последних сил, не могу я один всё на себе тащить
Комментарии

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв подвёл итоги Олимпиады-2020 для гандбольной сборной России.

«Боролись до конца. Судьба повернулась боком. Всё против нас: все штанги, отрывы. Нет претензий, они молодцы. Боролись, не опустили руки. Такой сборной можно гордиться. Тренеры отработали нормально, всё было хорошо сегодня, отработали заменами. Французские вратари всё схавали, всё в них летело.

Есть кем омолодить команду. Да и эти ещё не старые. Им ещё играть и выигрывать. Будет исполком, обсудим все за и против тренерского штаба. Были и ошибки, решит исполком. Но в целом оцениваю работу хорошо.

Девушки вышли, отдав много сил. Эмоций было мало. Так получилось, что мы эту Францию вытащили в плей-офф. Сыграй с Испанией ничейку, они бы не вышли. У них классно развит гандбол. А мы выжимаем сок из последних сил, не могу я один всё на себе тащить.

Сегодня бы чуть больше эмоций, чуть больше сил. Очень затратный вышел матч с Норвегией. На Вяхиревой нет лица, она выдохлась столько времени играть. Она такая хрупкая, а её столько били. Судейство «великолепное», 9-2 по семиметровым не в нашу пользу. С начала игры они начали это исполнять. Какая команда это выдержит? Видимо, такая квалификация судей. Надеюсь, это не предвзятость. Но надо было выигрывать самим. Благодарен девчонкам. Они умнички», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата».

Новость по теме
Российские гандболистки завоевали серебряные медали Олимпийских игр — 2020 в Токио
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021